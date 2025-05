Ana Garcia Martins comentou os resultados das eleições legislativas em Portugal, mostrando-se preocupada com o crescimento do partido Chega.

A influenciadora digital, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', acabou a ser alvo de ofensas e insultos por parte de apoiantes e simpatizantes do partido político liderado por André Ventura, fazendo questão de responder à letra.

Ainda no seguimento destas suas partilhas a respeito dos resultados eleitorais, 'Pipoca' aproveitou para deixar um alerta a respeito de uma frase que está a tornar-se viral e a ser erradamente atribuída a José Saramago.

"Pessoas, a frase é bonita mas não é do Saramago. Por isso, estejam sossegados. Não me enervem mais do que já estou", apelou, partilhando em seguida a frase a que se refere:

"Saramago afirmou: os fascistas do futuro não vão ter aquele estereótipo de Hitler ou Mussolini. Não vão ter aquele jeito de militar durão. Vão ser homens a falar de tudo aquilo que a maioria quer ouvir. Sobre bondade, família, bons costumes, religião e ética. Nessa altura, vai surgir o novo demónio, e tão poucos vão perceber que a história se está a repetir".

A mesma frase já esteve igualmente viral em 2018, altura em que a Fundação José Saramago esclareceu ao El País que a mesma "não foi escrita ou dita por José Saramago".



© Reprodução Instagram - Ana Garcia Martins

Leia Também: "Comentários dos apoiantes do Chega são uma espécie de BBC Vida Selvagem"