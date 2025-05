"Malta, quando eu disse para irem votar, era para votarem com juízo. Não se aprende nada", declarou Ana Garcia Martins ao reagir publicamente, através das suas redes sociais, aos resultados das eleições legislativas.

'A Pipoca Mais Doce' referia-se particularmente aos resultados referentes ao partido Chega, que se consolidou como a terceira força política em Portugal e conseguiu eleger o mesmo número de deputados que o PS.

Após a sua partilha, a influenciadora digital recebeu diversos comentários ofensivos de apoiantes do partido político liderado por André Ventura.



"Está uma linda noite para bloquear fascistas, xenófobos, racistas, machistas, misóginos, homofóbicos, etc e tal. Continuem a identificar-se, facilitam muito o meu trabalho e eu hoje até estou com tempo. É a seleção natural dos trolls", atirou perante as mensagens.

"Os comentários dos apoiantes do Chega são uma espécie de BBC Vida Selvagem. Dá par perceber bem de que matéria são feitos. Estão apresentadinhos", referiu ainda perante os insultos e ofensas de que foi alvo.



