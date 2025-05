"Este povo está doente. Olha o ódio e a violência", lamentou Beatriz Gosta ao receber mensagens ofensivas depois de ter feito uma partilha na rede social Instagram a propósito dos resultados eleitorais.

"É a beleza da democracia. O povo falou e disse: quero mais pedófilos, nazis, ladrões de malas e atores especializados em ataques de azia a representar-me no parlamento", citou Marta Bateira, verdadeiro nome da influenciadora digital e humorista.

"Cala-te, sua porca feminista. És uma vergonha para as mulheres e zero exemplo. Destróis as mulheres com essa mentalidade retardada e de p***. Uma vergonha", pode ler-se numa das menagens que Beatriz Gosta recebeu.



© Reprodução Instagram - Beatriz Gosta

