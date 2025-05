Sarah Jessica Parker escolheu um vestido branco para a estreia da terceira temporada de 'And Just Like That', que decorreu na quarta-feira, em Paris.

A peça tinha detalhes em renda, especialmente na parte da saia, em camadas, e mangas largas. O look ficou completo com uma mala em tons de preto e com detalhes prateados e ainda uns sapatos de salto alto claros.

Sarah Jessica Parker optou por levar o cabelo preso, como pode também ver nas imagens disponíveis na galeria.

De recordar que Sarah Jessica Parker dá vida a Carrie Bradshaw em 'And Just Like That'.

Leia Também: Lembra-se deste look de Sarah Jessica Parker? Foi usado por Jenna Ortega