Sarah Jessica Parker está em Paris e voltou a deslumbrar... desta vez com um vestido de renda preto.

A atriz está a promover a nova temporada de 'And Just Like That' e não faltou à sessão de fotos da terceira temporada da série, Hotel Napoleon, na quinta-feira, dia 29 de maio.

Depois de ter dado nas vistas com um vestido branco com detalhes em renda, agora destacou-se com um vestido preto, com brilho, de renda. Completou o visual com uns sapatos de salto alto rosa.

