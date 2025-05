As estrelas da sequela da série 'Sexo e a Cidade', 'And Just Like That…', marcaram presença na estreia da terceira temporada.

O evento decorreu no Crane Club, em Nova Iorque, na noite da passada quarta-feira.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon não faltaram e, como sempre, ousaram nos looks escolhidos. SPJ usou um vestido Vivienne Westwood, Kristin optou pela marca Rachel Gilbert e Cynthia deu nas vistas com uma volumosa peça Richard Quinn.

'And Just Like That…', estreia na MAX a 29 de maio.

Veja as fotos na galeria.

