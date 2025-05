Jenna Ortega esteve na antestreia de 'Hurry Up Tomorrow' em Nova Iorque, na terça-feira, dia 13 de maio, e impressionou com um look vintage Christian Dior.

A atriz não passou despercebida, sobretudo pelo facto do visual ter sido usado há alguns anos pela estrela de 'Sex and the City' Sarah Jessica Parker.

Jenna Ortega, de 22 anos, tornou-se embaixadora da marca em 2023 e usou um vestido com jornais estampados. O modelo é da coleção outono/inverno de 2000 da Christian Dior, que foi estreado na altura na Semana de Moda de Paris, segundo a L'Officiel USA, cita a People.

Sarah Jessica Parker foi vista com o mesmo look no 17.º episódio da 3.ª temporada de 'Sex and the City' [a série]. De acordo com a People, a personagem de Sarah Jessica Parker ressuscitou o vestido anos depois, tendo reutilizado em 'Sex and the City 2' [o filme], de 2010.

Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Sarah Jessica Parker desfruta de noite em família em estreia na Broadway