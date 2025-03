Jenna Ortega mostrou que é possível usar um fato e ser original. A atriz esteve na antestreia do seu mais recente filme, 'Death Of A Unicorn', e não passou despercebida no que diz respeito ao look.

A atriz, de 22 anos, escolheu usar um fato com padrão xadrez, composto por calças e blazer, e acrescentou uma camisa e gravata bordô.

Para completar o visual, Jenna Ortega escolheu uns sapatos de salto alto pretos. O cabelo estava apanhado com uma rabo de cavalo e uma franja subtil.

Veja as imagens que estão na galeria.

