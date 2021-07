Básica no verão, esta sopa deliciosamente hidratante é incrivelmente fácil e rápida de fazer.

Haverá melhor opção para uma pausa a meio da tarde de um dia quente do que um autêntico cocktail saudável com os melhores vegetais da temporada?

O abacate e o gengibre são ótimas adições a esta versão do Borscht, uma sopa tradicional de diferentes países do leste europeu. Um creme que prepara num instante no liquidificador, excelente para servir no verão.

Para um pequeno-almoço diferente e revigorante, como snack a meio da manhã ou ao lanche ou ainda como entrada antes do prato principal, este cocktail de vitaminas e minerais, muito light, tem a assinatura da bloguer Joana Roque.

Sopa fria de pepino e meloa com hortelã Gastronomia Contemporânea

Esta sopa clássica espanhola é muito rica, por isso deve ser servida em pequenas doses