Esta receita pega numa deliciosa fruta da época e dá-lhe uma preparação inesperada. Experimente esta entrada bem saudável e apetitosa.

O segredo para conseguir uma boa salada é a qualidade dos ingredientes. Por isso, use e abuse da fruta da época, bem madura e de preferência biológica.

Uma evolução da tradicional sandes para levar para a praia, numa versão mais leve. Experimente.

A fruta acrescenta sabor, cor e nutrientes a uma boa salada. Neste caso fruta de verão, o pêssego.

O adocicado e estalado dos pêssegos contrasta muito bem com o sabor forte do queijo brie e do presunto.