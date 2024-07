Salada de pêssego, mozzarella e manjericão

Preparação

Lavar bem os pêssegos/nectarinas, a rúcula e o manjericão.

Para o vinagrete, juntar os ingredientes todos num frasco e agitar bem.

Cortar os pêssegos ao meio, sem descascar, retirar o caroço e fatiar ou cortar em pedaços.

Dispor numa travessa a rúcula, os pêssegos, o queijo mozzarella em pedaços e o manjericão.

Temperar com uma pitada de sal e pimenta a gosto.

Na hora de servir salpicar com o vinagrete e acompanhar com pão torrado pincelado com azeite.