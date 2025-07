Uma semana após ter passado pela Semana da Moda Masculina de Paris, a marca portuguesa Ernest W. Baker rumou até ao Porto para apresentar "Gothic Grandma" ("Avó Gótica" em português).

Em vez de um desfile tradicional, a dupla de estilistas Inês Amorim e Reid Baker optaram por apresentar a coleção primavera 2026 no seu atelier, localizado na Praça da Corujeira. Este momento intimista é mais um passo estratégico no crescimento da marca que, deste modo, consegue aproximar o público das suas criações e fortalecer a ligação com a comunidade que tem Portugal.

Ernest W. Baker Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion

"Desta vez, quisemos ter uma apresentação onde as pessoas podem, para quem ainda não conhece, conhecer a marca, tocar nas peças. Achamos isso importante", diz Inês Amorim, natural de Viana do Castelo, ao SAPO Lifestyle sobre este momento off location que encerrou o terceiro dia de Portugal Fashion. "Acho que a moda move-se tão depressa que muitas pessoas acabam por se desligar do processo de fazer as peças. E eu acho que isso é importante — é um momento crucial para os jovens designers continuarem a mostrar que há intenção, que há tempo investido na criação de roupa", acrescenta Reid Baker, nascido em Detroit, no estado do Michigan, e neto do publicitário Ernest W. Baker, que dá nome à marca.

Gothic Grandma, que foi apresentada na semana passada em Paris, remete-nos para o universo do vestuário das avós onde os estilistas brincam com aquela que é a sua identidade: cruzar o clássico com o contemporâneo. "Começamos sempre cada coleção com a pergunta: ‘Quem é o Ernest?’ e ‘Como é que o Ernest vai evoluir esta temporada?’ Mas, desta vez, a vibe foi algo a que chamámos de ‘Gothic Gradma’. Há uma certa contradição no próprio termo, mas também na estética. Imaginámos o que uma avó gótica usaria, brincando com a mistura entre o novo e o antigo", explica o norte-americano sobre a inspiração.

Ernest W. Baker Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion

Isso é visível nos estampados, um elemento pouco habitual nas coleções anteriores da dupla, mas que decidiram explorar esta temporada. Padrões de rosas em tom acinzentado e cheetah surgem em versões individuais — como é o caso de trench coats, bombers, calças ou cardigans — ou conjugadas entre si, onde se destaca o look de base de preta, composto por um casaco e umas calças tracksuit, que junta estes dois padrões.

Questionados sobre a peça que mais gostaram de fazer, Inês Amorim destaca "os dois estampados" enquanto Reid elege um casaco preto com fecho que combina pele e camurça. "Era uma peça bastante trabalhada, muito detalhada, e demorou bastante tempo a ser feita. Gosto de levar os materiais e a construção sempre um pouco mais além".

Ernest W. Baker Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion

Apesar de ser uma marca de menswear, a Ernest W. Baker tem, cada vez mais, apostado em looks para mulher e peças unissexo. Nos 29 coordenados apresentados, também encontramos os clássicos taillers, que surgem numa versão em ganga composta por colete e saia debruados a branco, ou as peças em tweed com lantejoulas com várias opões que podem ser conjugadas entre si.

A sustentabilidade é um dos pilares da marca, criada em 2017, que privilegia materiais de alta qualidade e opta por produções em quantidades reduzidas. "Nós trabalhamos com ateliers e fábricas muito pequenas, por isso, nunca temos desperdício de materiais. Tentamos sempre usar os materiais que temos, mas ir buscar o antigo e criar algo novo", frisa.

Ernest W. Baker Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion

Em termos de cores, o preto foi o tom dominante da temporada primavera 2026 onde se juntaram toques de vermelho, verde e branco. O tweed, pele, camurça, cetim e ganga marcaram as texturas da coleção que também se destacou no campo dos acessórios. Para além das gravatas, presentes em praticamente todos os visuais em exposição, as luvas sem dedos com estampado deram um toque arrojado e contemporâneo.

Foi este jogo de contrastes, tão característico da marca portuguesa, que, em 2018, valeu à Ernest W. Baker um lugar entre os 20 semifinalistas da 5.ª edição do prestigiado Prémio LVMH, uma distinção anual que tem como objetivo reconhecer e apoiar a nova geração de designers de moda.

Ernest W. Baker Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion

Este reconhecimento catapultou a marca a nível internacional, conquistando mercados como Japão, Coreia e Estados Unidos, e levou o nome Ernest W. Baker além-fronteiras. Os cantores Pharrell Williams, Harry Styles, Justin Bieber ou o ator Timothée Chalamet são algumas das estrelas que já vestiram algumas das suas criações. "Nunca foi o nosso foco vestir celebridades, mas acabou por ser algo natural e ficamos muito contentes com isso."

Questionada que novidades tem para o futuro, Inês Amorim adianta, mas sem revelar muitos detalhes: "Estamos a pensar num desfile", conclui.