Kylie Jenner e Timothée Chalamet fizeram por manter uma relação discreta, sobretudo ao início, mas aos poucos começaram a surgir juntos em eventos públicos e a deixarem-se fotografar na companhia um do outro. E agora a relação deu mais um passo, isto no que diz respeito ao mundo digital.

De acordo com a People, após dois anos de namoro, Kylie Jenner começou a seguir o ator no Instagram, esta terça-feira, dia 1 de julho. Assim sendo, neste momento são 119 as contas que a celebridade segue na rede social, destacando-se também que soma um total de 393 milhões de seguidores. 7

Por sua vez, Timothée Chalamet não retribuiu o gesto da namorada, mas também o ator, de 29 anos, não segue ninguém no Instagram neste momento.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet? Como tudo começou...

De recordar que a relação de Kylie Jenner e Timothée Chalamet começou a ser falada em abril de 2023, quando o carro da irmã de Kim Kardashian foi visto na garagem do ator. Na altura, uma fonte disse à People que estavam a "sair e a conhecerem-se".

Mais tarde, revelaram que se conheceram no início daquele ano num evento e que começaram a ver-se com regularidade.

Em setembro de 2023, o casal fez a sua primeira aparição pública num espetáculo de Beyoncé. E depois de vários encontros, incluindo no US Open de 2023 e numa festa após a atuação de Timothée Chalamet como apresentador do 'Saturday Night Live' no mesmo ano, a celebridade e o ator beijaram-se diante das câmaras nos Globos de Ouro em 2024. A relação foi evoluiu e vivem um romance há já dois anos.

A relação longa de Kylie Jenner com Travis Scott, o pai dos seus dois filhos

Kylie Jenner viveu uma longa relação com o rapper Travis Scott antes de se envolver com Timothée Chalamet. O ex-casal namorou durante seis anos, com algumas interrupções, e separou-se em janeiro de 2023. Juntos são pais de dois filhos, a pequena Stormi, que nasceu em fevereiro de 2018, e o pequeno Aire, que se juntou à família em fevereiro de 2022.

Os romances de Timothée Chalamet antes do romance com Kylie Jenner

Kylie Jenner não foi a única a viver romances anteriores. Timothée Chalamet também teve as suas aventuras amorosas antes de se envolver com a celebridade, e com nomes muito conhecidos do grande público.

Como lembra ainda a People, o ator estava ligado anteriormente, de forma romântica, à filha de Madonna, Lourdes Leon, a atriz Lily-Rose Depp e a estrela de 'Fonte da Juventude' Eiza González.

