Timothée Chalamet destacou-se com um pormenor único no seu look para uma saída em Paris, na semana passada. O ator estava com uma pequena mala da Chanel, que custa três mil dólares (quase três mil euros).

Como destaca a People, os fãs questionaram logo se a peça não seria da namorada Kylie Jenner, ou até da filha da celebridade, a pequena Stormi, de seis anos, fruto da relação anterior com Travis Scott.

O look ficou completou com um casaco do Las Vegas Raiders e calças de ganga True Religion.

Leia Também: A peça que se destacou no look de Timothée Chalamet em evento