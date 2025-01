Timothée Chalamet esteve na antestreia do filme 'Um Completo Desconhecido' em Itália, na sexta-feira, e houve uma peça no seu look que se destacou.

O ator, de 29 anos, escolheu para a ocasião um conjunto de veludo em tons de roxo, composto por calças e casaco, uma camisa branco por baixo, botas pretas e... um cachecol verde. Veja o visual completo nas imagens da galeria.

De recordar que, no filme, Timothée Chalamet interpreta Bob Dylan.

