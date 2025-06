Eiza González falou sobre a relação com 'ex' Timothée Chalamet com Kylie Jenner. A estrela de 'Fonte da Juventude', de 35 anos, foi questionada sobre o facto de ter colocado um 'gosto' numa fotografia do casal nas redes sociais.

Eiza González confirmou que foi a própria a reagir à publicação com um 'gosto', tendo acrescentado: "Eles parecem tão fofos juntos."

"Eles parecem tão apaixonados e fofos, e eu estou a torcer por eles, e amo o Timmy", acrescentou num novo episódio do 'Cheap Shots' da Cosmopolitan.

"E estou muito orgulhosa de o ver a ter sucesso e a sair-se muito bem na carreira. Somos apenas bons amigos. Só tenho coisas incríveis a dizer sobre ele", destacou ainda ao falar do ator.

Leia Também: O 'date' de Kylie Jenner e Timothée Chalamet em jogo de NBA