Canelones de beringela

Preparação

Corte as beringelas em fatias. Pincele-as com azeite e leve-as a grelhar, de ambos os lados, numa chapa quente.

Reserve e deixe arrefecer.

Numa taça, coloque a carne picada, o queijo mozzarella fresco cortado em pequenos cubos, algumas folhas de manjericão picadas, queijo parmesão ralado, o ovo e a pimenta, e misture bem.

No fundo de um tabuleiro, deite um pouco de polpa de tomate e algumas folhas de manjericão.

Sobre cada fatia de beringela grelhada disponha um pouco da mistura de carne picada e enrole, formando pequenos canelones.

Coloque os canelones no tabuleiro, cubra com a restante polpa de tomate e salpique com parmesão.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 25 minutos.