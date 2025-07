"Quando comecei estava tão nervosa, mas espero que tenho corrido tudo bem". É assim que Daneh Buahmad se sente minutos após pisar a passerelle do Portugal Fashion pela primeira vez.

A designer de moda, residente no Dubai, apresentou em terras lusas Beyond the Ordinary. Inspirada pela beleza da paisagem e pelas cores do deserto rochosa de AlUla, uma antiga cidade que foi considerada Património Mundial da UNESCO na Arábia Saudita, que admirou durante uma das suas últimas viagens, a designer pegou no lápis e deu largas à imaginação. O resultado foi a coleção primavera-verão 2025, onde o rosa velho, o terracota, o bordeaux e o azul-escuro dominaram seja em versões monocromáticas ou combinadas entre si.

Daneh Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

"Se repararem nas cores, são todas terrosas e que nos remetem para a noite, a terra e as estrelas, mas mantivemo-nos fiéis à natureza dos nossos designs, que são uma mistura de masculino e feminino — peças muito usáveis no dia a dia", explica, em entrevista ao SAPO Lifestyle, após o desfile que aconteceu no Museu do Carro Elétrico, no Porto.

Depois de ter trabalhado durante vários anos no setor tecnológico, há quatro meses decidiu deixar tudo para se dedicar 100% à sua grande paixão: ao design de moda. Questionada se ter uma marca de moda feminina pode ser um negócio viável, Daneh Buahmad responde com sinceridade. "Não acho que exista alguma marca de moda verdadeiramente viável, mas, no meu caso, já construí uma carreira, por isso tenho esse luxo. Mas não é fácil construir uma vida à custa de uma marca. É preciso ser estratégico desde o início."

Para além de ser uma coleção que se adapta a diferentes momentos da vida da mulher, a praticidade cruza-se com uma ousadia edgy graças aos detalhes das peças que surgem em forma de fechos éclaires e muitos bolsos utilitários que adornam peças como tops, bermudas e bolsas. "Uso bolsos utilitários porque sou mãe, já tive outra carreira, gosto de sair e fazer coisas, por isso, gosto que as coisas sejam práticas. Nem sempre preciso de levar a mala. Quando saio, gosto de meter as coisas nos bolsos e ir."

Daneh Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

Privilegiando sempre silhuetas modernas, versáteis e descomplicadas, os macacões e jardineiras surgem em versões para ele e para ela, onde as riscas e as cores sólidas assumem o protagonismo. Apesar das suas criações – que já apareceram em publicações de renome como Vogue US, Vogue Arabia e Harper’s Bazaar Arabia – terem como ponto de partida o vestuário masculino e cruzarem elementos contrastantes, como linhas suaves e mais estruturadas, o seu foco nunca foi ter peças para homem.

"É a primeira vez que faço peças para homem", explicando que a ideia partiu de um diretor criativo que lhe sugeriu experimentar um dos seus macacões bordeaux num corpo masculino. O teste correu bem e o resultado está à vista. "Acho que, daqui para a frente, vou começar a incluir peças de homens".

Daneh Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

Os algodões e materiais que criam um toque semelhante ao da ganga são os protagonistas desta temporada e importados de países como Coreia, Japão e Turquia. Sediada no Dubai, ainda que as suas criações tenham o selo Made in Emirados Árabes Unidos, é a indústria têxtil portuguesa que recebe os maiores elogios da designer saudita. "O vosso país tem muita sorte, e os designers aqui têm muita sorte por terem acesso a isso. Sabem, boa produção, bons tecidos, toda a indústria — é algo a que todos aspiramos", conclui.

Bolsos utilitários, o grande protognista da coleção "Beyond the Ordinary" de Daneh Buahmad

Recorde-se que este momento resulta da iniciativa "Portugal Fashion Meets Saudi Arabia", integrada na programação do Portugal Fashion Experience, que incluiu, pela primeira vez na sua programação, os desfiles de duas marcas da Arábia Saudita: Daneh e Awaken. Esta edição do certame de moda contou ainda com a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a ANJE e a Saudi Fashion Association que se realizou na sexta-feira durante um jantar que decorreu na sede da associação, no Porto.

