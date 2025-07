"Imagens naturais e espaciais entre o corpo humano e a tecnologia" marcaram as propostas femininas apresentadas por Davii no último dia da 54.ª edição do Portugal Fashion. Em “Moon Safari”, o mesh, as transparências e o couro surgiram em propostas onde a estrutura e fluidez surgem lado a lado com um design inovador e futurista. Em termos de cores, o designer natural do Brasil apoiou-se numa paleta maioritariamente neutra, composta por branco, preto, pedra e castanho. Clique na galeria e veja a coleção.