“Esta edição celebra o nosso passado, mas é sobretudo um compromisso com o futuro. O Portugal Fashion quer continuar a ser um motor de transformação para a moda portuguesa, ligando criadores, indústria e território com uma visão de inovação e sustentabilidade. Acreditamos no poder da moda como força económica e cultural, capaz de projetar Portugal para o mundo”, disse à agência Lusa a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto.

O Portugal Fashion celebra 30 anos com uma edição “descentralizada, imersiva e estratégica, cruzando moda, território e inovação de 1 a 5 de julho”, e o mote desta edição é “Fashion, Lifestyle & Innovation”, onde se vai apresentar um modelo “desenhado para aproximar o setor criativo da indústria, da comunidade empreendedora e do território”.

O Museu do Carro Eléctrico, no Porto, vai ser o quartel general do Portugal Fashion Experience 2025, acolhendo desfiles, ativações de marca, exposição de ‘startups’ e encontros profissionais.

Nesta edição, o Portugal Fashion leva também a moda portuguesa a novos palcos, integrando experiências gastronómicas, culturais e industriais, sempre com uma abordagem sustentável e orientada para a inovação, como adianta a apresentação.

O evento vai percorrer várias geografias do Norte de Portugal, com ações em locais como a região do Douro, numa quinta em Alijó, Matosinhos, Gondomar e Famalicão, “numa estratégia de descentralização territorial que reforça o papel da moda na valorização de ativos turísticos, industriais e culturais”, explica o Portugal Fashion, salvaguardando que o palco principal será sempre o Porto.

Ao longo da semana de 1 a 5 de julho, o Portugal Fashion Experience 2025 contará com a apresentação das coleções dos ‘designers’ Miguel Vieira, David Catalán, Pé de Chumbo, Davii, Estelita Mendonça, Hugo Costa, Maria Gambina, Susana Bettencourt, Nopin e Achor.

A dupla portuguesa Marques’Almeida vai fazer uma apresentação numa quinta em Alijó, distrito de Vila Real, com a paisagem marcada por vinhas em socalcos, onde se cruzam os rios Douro, Tua, Tinhela e Pinhão. E a marca Ernest W. Baker, da dupla Inês Amorim e Reid Baker, vai participar no certame com uma apresentação exclusiva para o Portugal Fashion.

O evento de moda vai ainda apresentar os finalistas do concurso Bloom, na antiga fábrica conserveira Vasco da Gama, em Matosinhos, com entrega de prémios aos vencedores, e vai também lançar a primeira edição do Bloom Incubator, com a presença de 10 designers africanos Canex e a estreia duma parceria inédita com a Arábia Saudita.

A primeira edição do Portugal Fashion, há 30 anos, contou com a presença de modelos internacionais como Claudia Schiffer e Elle MacPherson, nos desfiles no Porto. Ao longo dos anos, o evento internacionalizou-se, levando a moda portuguesa a semanas da moda de Paris, Roma, Milão e Nova Iorque.

Segundo a organização, esta edição especial no verão de 2025 vem marcar o reposicionamento estratégico do evento enquanto plataforma nacional de comunicação, negócio e inovação.

“Mais do que um calendário de desfiles, esta edição propõe uma experiência imersiva e descentralizada que cruza moda, ‘lifestyle’ e tecnologia, destacando Portugal como um verdadeiro ‘fashion hub’ à escala global”, lê-se numa nota de imprensa enviada à Lusa.

Esta edição, vai também incluir o Portugal Fashion Summit, espaço de reflexão e partilha onde se cruzam designers, investidores, jornalistas, marcas e ‘startups’, que vai acompanhar o evento ao longo de toda a semana.