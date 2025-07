A marca portuguesa AHCOR pisou a passerelle da 54.ª edição do Portugal Fashion com "Estranheza Familiar". "Esta coleção surge como uma ode ao familiar, mas que é estranho. É sobre o sentimento de estranheza que se sobrepõe mesmo aquilo que já vimos e consumimos diariamente", revela a estilista Sílvia Rocha em comunicado. Silhuetas intemporais e fluídas surgem com folhos, volumes e onde o branco surge em contraste com tons vibrantes como o laranja, o rosa e o azul. Clique na galeria e veja a coleção.