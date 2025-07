"Soundwave" é o nome da coleção primavera/verão 2026 de Nopin. Inspirada pelos movimentos das vibrações sonoras, a designer Catarina Pinto apostou nos tecidos com brilho, acolchoados, nervuras e nos detalhes com pérolas. A par do preto e do branco, turquesa, mostarda, castanho e rosa surgiram em looks monocromáticos ou bicolores vistos em trench coats, conjuntos de top e calças, bomber jackets e vestidos. A apresentação, que decorreu no Museu do Carro Elétrico durante a 54.ª edição do Portugal Fashion, contou com a participação da relações públicas Cláudia Jacques. Clique na galeria e veja o desfile.