Arroz de "pato livre"

Preparação

Para o “pato livre”

Picar a cebola e a cenoura em cubos bem pequenos (de forma a cozinhar mais rápido).

Desfiar os cogumelos.

Aquecer azeite numa frigideira e colocar a cebola, cenoura e acrescentar uma pitada de sal (de forma a retirar a humidade da cebola).

Deixar cozinhar durante uns minutos.

Acrescentar os cogumelos e mais uma pitada de sal e misturar tudo muito bem.

Assim que os cogumelos tiverem reduzido de tamanho, adicionar os temperos (pimentão doce fumado e pimenta-preta) e misturar bem.

Adicionar o vinho do Porto e caso os cogumelos estejam secos, acrescentar um pouco de água (duas colheres de sopa).

Quando levantar fervura está pronto. Reservar.

Preparação do arroz

Misturar as especiarias (pimentão-doce fumado, cominhos, noz moscada, sal).

Cortar a cebola e adicionar a uma frigideira quente com azeite.

Após a cebola ficar translúcida, juntar as especiarias e deixar a cebola estrugir.

Adicionar o arroz e a água.

Enquanto o arroz coze, cortar o chouriço.

Quando estiver pronto, preparar o tabuleiro com uma camada com metade do arroz, outra camada com todos os cogumelos e outra camada com o arroz restante.

Finalizar com rodelas de chouriço e levar ao forno durante cerca de 15 minutos a 175 ºC. Se preferir o arroz mais seco, deixe mais tempo no forno. Se preferir mais molhado, deixe menos tempo, até o arroz ficar dourado no topo.