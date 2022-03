E-Book gratuito traz-nos a cozinha tradicional portuguesa em receitas 100% vegetarianas

No e-book gratuito “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza” (disponível para descarregar aqui), o leitor vai encontrar propostas “que não só são sustentáveis e saudáveis, como têm todos os sabores a que estamos habituados, sem abdicar de qualquer prazer”, informa a Associação Vegetariana Portuguesa, responsável por este lançamento.

“Com um cesto cheio de legumes e cereais variados, é possível recriar pratos típicos com simples trocas de alguns ingredientes”, sublinha a mesma entidade.

Cogumelos à Bulhão Pato, Pataniscas de legumes, Tofu com broa, Alho-francês à Brás são apenas alguns exemplos do que encontramos ao folhearmos as páginas digitais do livro agora apresentado.

Associação Vegetariana Portuguesa

“A família gosta de comida tradicional portuguesa? As receitas desta secção vão passar despercebidas entre as de origem animal - têm o sabor de sempre, o aroma característico e excelente aspeto, e não contêm quaisquer ingredientes de origem animal”, adianta a já referida associação.

Além de receitas, neste e-book é possível também encontrar uma secção de dicas para substituição de alguns ingredientes como os ovos, o leite ou o queijo que, à primeira vista, são imprescindíveis na confeção de determinados pratos, mas que como, evidencia a presente obra, “não são necessários para experienciar a gastronomia típica de Portugal”.

“Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza” oferece sugestões de livros, blogues e canais de Youtube onde os interessados podem encontrar muitas outras sugestões de receitas típicas da cozinha portuguesa, na sua forma 100% vegetal.