Quando criou o blogue “Laranja-Lima”, em 2015, a nutricionista Ana Isabel Monteiro queria provar ao mundo que a alimentação saudável também podia ser deliciosa. Mais tarde, ao tornar-se vegetariana, abraçou o novo desafio de mostrar que a alimentação de base vegetal tem tudo para ser igualmente saudável, saborosa e muito fácil de preparar. Da blogosfera para as redes sociais, hoje mais de cem mil pessoas seguem as receitas da nutricionista.

Este março, Ana Isabel Monteiro, concretizou em livro o projeto que alimenta no digital. Aos escaparates nacionais chegou “Vegetariano nas Quatro Estações” (edição Manuscrito), obra com 80 pratos saborosos e nutritivos. Tal como o nome da obra indica, esta nasce com as sugestões à mesa divididas pelas quatro estações do ano, “porque atender aos produtos da época faz toda a diferença no sabor e propriedades dos alimentos”, lemos na apresentação ao livro.

Neste título, Ana Isabel Monteiro descomplica ainda o tema do vegetarianismo ao apresentar um guia completo onde responde a todas as dúvidas, questões e dilemas de quem tem este regime alimentar ou quer começar a comer de forma mais verde.

“Quem não se sente pronto para deixar os produtos de origem animal, não há problema”, adianta-nos a recensão à obra, acrescentando que “todos os passos contam: introduzir ocasionalmente refeições de base vegetal na ementa já é maravilhoso. Para a saúde e para o planeta”.

Ana Isabel Monteiro é nutricionista com veia de atleta, amante de animais, dedicada ao vegetarianismo e, na altura em que este livro no chega às mãos, recém-mamã. A autora trabalha atualmente no pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e, paralelamente, mantém o seu projeto “Laranja-Lima”, que iniciou em 2015.

O livro chega aos escaparates com o preço de 18,9 euros.