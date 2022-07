Sopa de legumes assados com hortelã e queijo de cabra

Preparação

Pré-aqueça o forno a 220 °C/elétrico, 200 °C/gás.

Para a base de tomate, aqueça o azeite numa caçarola grande. Salteie os legumes de base com o tomilho durante cerca de dez minutos, até começarem a pegar. Junte o tomate de lata e o manjericão, seguidos do caldo ou da água quente. Deixe levantar fervura. Reduza o lume e deixe fervilhar, com a tampa entreaberta, até os legumes amaciarem. Demora 20 a 30 minutos.

Entretanto, disponha os legumes para assar num tabuleiro de forno e misture o azeite e os temperos. Espalhe em camada única com o alecrim por baixo e leve a assar durante 20 a 25 minutos ou até ficarem tenros.

Reduza a base de tomate a puré com a varinha mágica. Deite a sopa na caçarola.

Misture os espinafres e retifique os temperos. Divida por tigelas aquecidas e cubra com hortelã, legumes assados, colheradas de queijo de cabra e as sementes tostadas.

Esta receita é parte integrante do livro "Dieta para a Diabetes", edição da ArtePlural, e com autoria de Katie e Giancarlo Caldesi.