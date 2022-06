Em 2011, o chef Giancarlo Caldesi foi diagnosticado com diabetes tipo 2, e a sua mulher, a autora de livros de cozinha Katie Caldesi, com excesso de peso e pré-diabetes. A informação de que dispunham na altura, para além de escassa e vaga - como comer porções menores ou cortar nos doces e hidratos de carbono -, não resultou em perda de peso.

Nesse contexto, surge o livro “Dieta para a Diabetes” (edição ArtePlural). “Por obra do acaso, o casal encontrava-se a trabalhar num livro de receitas sobre saladas e, inadvertidamente, a seguir uma dieta rica em proteína, legumes e gordura saudável e pobre em glúten e hidratos de carbono. Passado pouco tempo perderam ambos o excesso de peso, e os seus índices glicémicos baixaram consideravelmente. Na verdade, a diabetes de Giancarlo reverteu por completo”, lemos na apresentação que é feita à obra.

O casal uniu, então, esforços com a nutricionista Jenny Phillips e o médico especialista em diabetes e obesidade David Unwin. O resultado é o livro que chegou aos escaparates portugueses e que inclui um plano para perder peso e cem receitas para controlar e reverter a diabetes tipo 2.

Entre as receitas à prova neste “Dieta para a Diabetes” encontramos Ovos escalfados em molho de tomate, Focaccia de alecrim, Queques mágicos, Legumes assados com tomate, piripíri e molho de natas, Espetadas de borrego e halloumi, Canja de galinha e algo mais, Frango com manteiga, Peixe assado à grega com molho de tomate e cebola, Legumes assados à italiana, Bolo de manteiga de amendoim e doce.

“Creio que chegámos a esta epidemia de diabetes e obesidade graças ao que comemos e que podemos sair dela através da comida, também”, escreve o David Unwin, que é também prefaciador do livro.

Katie e Giancarlo Caldesi são chefs e donos dos restaurantes Caldesi, em Londres, e da escola de gastronomia italiana La cucina Caldesi. São autores premiados de vários livros de cozinha.

A obra tem o preço de capa de 18,80 euros.