Entre entradas, pratos principais e sobremesas, os participantes na jornada gastronómica vão poder degustar sugestões à mesa inspiradas em boas leituras. Os livros que inspiraram as receitas, bem como os seus autores e autoras vão estar identificados na mostra e em todos os restaurantes aderentes.

De forma criativa e saborosa, a iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Palmela e Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, no âmbito do programa de promoção gastronómica “Palmela - Experiências com Sabor!”, levará todo um imaginário literário para cima da mesa.

Este ano, a mostra conta com um convidado especial. A dia 11 de junho, às 16h30, a Pousada do Castelo de Palmela recebe Alberto Manguel, autor do “Livro de Receitas dos Lugares Imaginários” (Tinta da China), um livro com ilustrações e receitas originais do autor.

Estabelecimentos aderentes:

VILA DE PALMELA

3.ª Geração

Vila de Palmela | 212 350 152

“O homem que via passar os comboios” | Georges Simenon

Carne: coelho

“Ulisses” | James Joyce

Sobremesa: Pudim Rainha Ana

Bobo da Corte

Castelo de Palmela | 935 205 936

“Cinco quartos de laranja” | Joanne Harris

Peixe: Paella Antillaise

Café Duque

Largo do Pelourinho | 212 352 035

“As aranhas douradas” | Rex Stout

Carne: galinha frita com natas e cogumelos

“Passado perfeito” | Leonardo Padura

Sobremesa: Arroz Doce bem polvilhado de canela

Casa Mãe da Rota de Vinhos da Península de Setúbal

Largo de S. João | 212 334 398

“Sinopse de amor e de guerra” | Afonso Cruz

Acompanhamento: queijos e enchidos

Culto Café

Vila de Palmela | 926 578 578

“Os vivos e os outros” | José Eduardo Agualusa

Carne, peixe e vegetariano: ovos estrelados, acompanhados com bacon, tostas de queijo e atum, iogurtes e cereais

Pizzas da Vila

Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 24 | 215 835 095

“Morte no estádio” | Francisco José Viegas

Carne e peixe: pizza

Pousada de Palmela

Castelo de Palmela | 212 351226

“O homem que via passar os comboios” | Georges Simenon

Carne: carne de vaca estufada com batatas fritas

Taverna da Ladeira

Vila de Palmela | 212 32 612

“Uma série de desgraças: mau começo” | Lemony Snicket

Peixe: Puttanesca

“Sinopse de amor e de guerra” | Afonso Cruz

Sobremesa: gelado de baunilha

PALMELA

Âncora & Serrano

Brejos do Assa - Algeruz | 265 501 236

“O ano do macaco” | Patti Smith

Peixe: Sopa de Peixe com tostas a acompanhar

Caco Palmela

Lagoinha | 211 808 460 / 967 884 761

“A mosca da morte” | Patricia Cornwell

Carne: bifes do lombo de primeira

Coffee Village

Volta da Pedra | 212 334 149

“Matilda” | Roald Dahl

Sobremesa: bolo de chocolate

Moments Lounge

Estrada do Lau | 928 142 269

“O ano do macaco” | Patti Smith

Carne: ovos com presunto

“Sinopse de amor e de guerra” | Afonso Cruz

Sobremesa: tarte de maçã e canela

PINHAL NOVO

O Telheiro

Pinhal Novo | 212 362 244

“Norwegian wood” | Haruki Murakami

Peixe: peixe frito, salada de alface, legumes cozidos e arroz

QUINTA DO ANJO

Flavors - Sabores diferentes da nossa terra

Espaço Fortuna - Quinta do Anjo | 212 767 675 / 917 263 116

“Longe de Manaus” | Francisco José Viegas

Peixe: arroz de bacalhau

MARATECA E POCEIRÃO

Mar Até Cá

Cajados | 265 946 132

“Cinco quartos de laranja” | Joanne Harris

Sobremesa: Crêpe Framboise

Moagem

(encerra ao domingo)

Poceirão | 265 990 317

“Moby dick” | Herman Mellville

Peixe: Caldeirada de Bacalhau