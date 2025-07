Bruno de Carvalho e Afonso Leitão protagonizaram o mais recente momento de tensão do 'Big Brother Verão'. O DJ e empresário perdeu a paciência e chegou mesmo a ameaçar agredir o ex-concorrente de 'Secret Story'.

"Este vai levar uma berlaitada lá fora, ele pensa que está a falar com os meninos do bairro dele mas vai levar uma berlaitada", atirou o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal.

"Bruno, nem tu acreditas nisso. Cresce e aparece, já tens idade para isso. Para quieto", ripostou Afonso.

Bruno de Carvalho permaneceu exaltado e reforçou diversas vezes a ameaça:

"Que fique aqui bem gravado, vais levar uma berlaitada. E depois podes dizer que fui eu, eu vou gravar".

"Compro o vídeo se conseguires. Estou a ser ameaçado", reagiu o antigo concorrente de 'Secret Story 8'.

"Eu começo a pôr a boca no trombone e é chato para toda a gente, depois vem aquele aprendiz de bandido. Já lhe disse que vai levar uma berlaitada lá fora", insistiu Bruno de Carvalho, referindo ter intenção de agredir Afonso Leitão "na gala". O empresário viu as suas declarações serem interrompidas pela voz do 'Big Brother' que neste momento o chamou ao confessionário - muito provavelmente para o acalmar.

Como começou a discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso Leitão?

"Mandaram-me pôr a mesa. [...] Quando chego está a Catarina Miranda a correr para aqui: 'Não lhe toques, não lhe toques, não lhe toques'. E estava tudo aqui ao monte", contou Kina ao explicar a Daniel Santos o que viu da discussão.

No mesmo momento, Afonso contava a Catarina Miranda como tudo começou: "Cheguei cá fora e disse ao Bruno: 'Fumar dentro de casa é feio, é grave'. E pronto, foi aí".

"Alguma vez o homem te bate...", reagiu Catarina Miranda, descredibilizando as ameaças do colega de jogo.

"Vou pedir aos meus pais para arranjarem uns seguranças. Chego ao estúdio, o Bruno bate-me... Eu preciso de seguranças", ironizou Afonso Leitão a respeito da polémica.

Bruno de Carvalho duramente criticado. "Inaceitável"

A discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso Leitão esteve em destaque no 'Extra' da noite de segunda-feira, 28 de julho, motivando reações por parte dos comentadores.

Isabel Figueira criticou duramente a postura do DJ e empresário, considerando inaceitável as ameaças feitas.

"Acho horrível. O Bruno não tem idade, nem postura, para fazer uma ameaça destas em direto. Isto é um gajo a ameaçar um jogador em direto. Isto não se faz", apontou a atriz.

"Uma ameaça destas, dentro de um programa visto por milhares? Inaceitável", rematou ainda a respeito da celeuma.

Veja aqui as imagens da acesa discussão.