A intensa troca de palavras entre Afonso Leitão e Bruno de Carvalho deu origem a uma sanção na casa do 'Big Brother Verão'. O antigo presidente do Sporting Clube de Portugal não conseguiu manter a calma e ameaçou agredir o colega de jogo.

"Afonso, vou avisar-te pela última vez. Já te disse para não te armares em parvo comigo. Tu levas uma berlaitada que até andas de lado. [Não te dou agora] Só porque sou expulso, porque se não levavas", disse Bruno de Carvalho, visivelmente exaltado.

As imagens reveladas ontem ao cair da noite mostraram ainda que o DJ e empresário reforçou a ameaça em diversas ocasiões.

"O Afonso já tem o recado dele, é só sairmos daqui. Vai levar aquilo que necessita, porque nós, às vezes, na vida precisamos de acordar. Ele não sabe com quem é que se está a meter, ele vai levá-lo, não interessa se eu tenho o dobro da idade dele ou não."

Numa discussão entre Afonso Leitão e Viriato Quintela, o ator disse-lhe: "És uma vergonha, eu tenho vergonha de ti porque tu representas os militares portugueses em África".

"Porque os teus pais não abortaram", completou Bruno de Carvalho, causando indignação pelas suas fortes palavras.

Perante os factos, a produção do 'Big Brother Verão' resolveu reagir. Ao falar ao grupo, a Voz comunicou:

"Vários limites foram ultrapassados. Ameaçar alguém fisicamente é grave, falar de familiares é um tema sensível, ofensivo e sabemos que é perfeitamente escusado.

[...] Todos podem discutir na minha casa, mas seja qual for o conflito, seja qual for o confronto, o respeito é uma regra obrigatória, sempre, para todos. Não é este o exemplo que queremos nem é este o caminho que permito, por isso, Bruno de Carvalho recebe uma nomeação direta. No próximo domingo começa a gala já nomeado para a próxima semana".

Como começou a discussão que levou às ameaças de Bruno de Carvalho?

"Mandaram-me pôr a mesa. [...] Quando chego está a Catarina Miranda a correr para aqui: 'Não lhe toques, não lhe toques, não lhe toques'. E estava tudo aqui ao monte", contou Kina ao explicar a Daniel Santos o que viu da discussão.

No mesmo momento, Afonso contava a Catarina Miranda como tudo começou: "Cheguei cá fora e disse ao Bruno: 'Fumar dentro de casa é feio, é grave'. E pronto, foi aí".

"Alguma vez o homem te bate...", reagiu Catarina Miranda, descredibilizando as ameaças do colega de jogo.

"Vou pedir aos meus pais para arranjarem uns seguranças. Chego ao estúdio, o Bruno bate-me... Eu preciso de seguranças", ironizou Afonso Leitão a respeito da polémica.

Veja aqui as imagens do momento em que Bruno de Carvalho foi castigado pela produção do reality show da TVI.