Na mesma noite em que Bruno de Carvalho acabou expulso do 'Big Brother Verão' por ter dado um pontapé em Afonso Leitão, Fábio Paim recebeu uma reprimenda da produção do reality show.

O antigo jogador de futebol foi alertado por comportamento impróprio, depois de ter tido uma discussão séria com Catarina Miranda na qual usou palavrões, insultos e ameaçou agredir a concorrente.

Como tudo começou

Após a gala de domingo, 10 de agosto, durante a madrugada, Catarina Miranda passou pelos restantes colegas de jogo e atirou:

"Festa do pijama no quarto amarelo, que queridinhos. Família reunida, olhem, eu nunca vi uma família tão disfuncional em Portugal como esta".

De cabeça perdida, Paim reagiu de imediato ameaçando agredir a colega de jogo. "Continua a meter-te até levares uma muletada. Filha da p***", atirou.

"Paim, estás a ameaçar-me de porrada?", retorquiu Miranda aproximando-se do colega em jeito de provocação.

"Vem aqui, vem aqui. Porca suja, porca suja", continuou o antigo futebolista, agarrados pelos outros concorrentes que lhe apelavam à calma.

"Afonso, avisa a tua amiga para não vir ter comigo que eu vou-lhe bater mesmo", referiu ainda Paim depois de Catarina Miranda ter sido chamada ao confessionário de forma a evitar o pior.

"Não vou deixar ninguém tocar nela. Eu garanto que ninguém lhe vai tocar, seja onde for dentro ou fora do programa]. Eu garanto-te que ninguém vai tocar na Miranda", respondeu Afonso Leitão, saindo imediatamente em defesa da amiga.

Paim acabou em lágrimas e pediu perdão

Confrontado com as imagens no 'Especial' de segunda-feira, 11 de agosto, Fábio Paim pediu desculpa ao público, à apresentadora Maria Botelho Moniz e aos visados: Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Sozinho no confessionário, o antigo futebolista teve oportunidade de rever as imagens do confronto e assumir o erro em direto.

"Era muito fácil eu chegar aqui e desculpar-me. Eu tenho de tocar sempre na ferida porque estou aqui para crescer, para mudar. Já tinha dito que tenho dois lados e tenho um lado com o qual não me identifico, que é esse lado. O lado em que não sei conversar, não sei falar de outra maneira - infelizmente para mim", começou por refletir.

"Já falei com o Afonso, falei com a Miranda. Apesar das nossas diferenças, estou aqui para ser eu. Não posso estar aqui a dizer que eles estiveram errados, porque não, é o jogo deles que é assim. E eu estou muito arrependido", continuou.

"Estou aqui para dar a cara, para pedir desculpa aos portugueses, eles sim podem julgar-me e domingo já tem essa oportunidade, se assim for, de tirarem-me aqui da casa", referiu o antigo atleta, que está nomeado e em risco de abandonar o 'Big Brother Verão' no próximo domingo.

"Já fiz isso muito na minha vida e não vou voltar a fazer, virar as costas às coisas. Não estou aqui só por mim, estou aqui por muita gente, pelas pessoas que me têm apoiado, pela minha família. Não vou voltar a virar as costas aos problemas.

Na rua ia ser fácil, ia para outro sítio qualquer. Aqui é impossível. Mas isso vai ajudar-me a chegar onde eu quero, ninguém é perfeito e eu nunca vou ser perfeito. Estou aqui há quase dois meses e é a segunda vez que acontece, cada vez acontece menos e espero que isto me ajude.

Não me quero desculpar porque nada me pode levar a ter essas descargas, essa estupidez que eu faço", lamentou ainda num ato de reflexão pessoal e análise interior.

Questionado sobre o que o levou a reagir de forma tão intempestiva, Fábio Paim explicou sentir-se incomodado com os insultos de Afonso e Catarina Miranda

"São faltas de respeito com palavras bonitas e eu não sei usar essas palavras, as minhas palavras são essas, são fortes, é terra a terra mas eu não posso, não posso fazer isto porque já não me revejo nisso. A única coisa que posso fazer é trabalhar para ser um miúdo melhor e arcar com as consequências. Não posso fugir dos problemas, como sempre fiz

Já pedi desculpa ao Afonso, à Miranda e vou voltar a fazer à frente de todo o grupo", completou.

Reveja aqui as polémicas imagens.

