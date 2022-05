Iguaria da Beira Baixa, o Maranho é caracterizado como um enchido fresco, com séculos de tradição. Este consiste na mistura de vários tipos de carnes, especialmente carne de cabra, cuja criação é bastante frequente na região. As carnes são depois “apertadas” e envolvidas no bucho da cabra, juntamente com arroz, especiarias e a conhecida hortelã que lhe dá o toque e aroma tão característico. Um dos segredos da confeção e atributos deste prato é a frescura da hortelã.

No que toca ao festival, este decorrerá ao ar livre com o palco principal a ser instalado na Alameda Carvalha, junto à Ribeira da Sertã. GNR e David Carreira estão já confirmados como cabeças de cartaz, a atuar nos dias 15 e 16 de julho, respetivamente. Este ano o festival irá decorrer um pouco por toda a vila, levando os visitantes a explorar diversos cantinhos da Sertã e desafiando-os a experimentar o Maranho cozinhado pelos restaurantes mais emblemáticos do município.

O leque de restaurantes e oferta gastronómica foram alargados, sendo possível, este ano, vivenciar o festival de forma totalmente diferente, descentralizando o mesmo. No entanto, como as tasquinhas não poderiam faltar no centro do festival e junto ao palco principal, na Alameda Carvalha será também possível encontrar diversos petiscos regionais e bebidas para refrescar os momentos mais animados.

Este é um festival de costumes e tradições que pretende dar palco a atividades culturais e familiares, através de demonstrações e workshops desenvolvidos em exclusivo pelas freguesias da região.

Ao longo dos quatros dias em que decorre o Festival de Gastronomia do Maranho, o destaque será principalmente este prato tão típico da Beira Baixa, mas haverá também espaço para outros petiscos gastronómicos locais, como doces, vinhos, queijos e charcutaria. Outras atividades primárias relacionadas com a área agroalimentar e o comércio local tradicional serão igualmente reconhecidas por todo o espaço.

O programa detalhado será revelado em breve, informa a organização.