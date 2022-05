Chama-se Eat Pray Love e há cerca de um mês celebrou o seu primeiro ano de existência. Para além do nome, este espaço destaca-se dos demais restaurantes e bares lisboetas pelo seu conceito original. Alicerçado em três pilares fundamentais, aqui é-nos dada a oportunidade de tratar do corpo e da alma: tem uma carta repleta de sugestões saudáveis e equilibradas (Eat), oferece uma programação de eventos virados para o bem-estar (Pray) e promove o convívio social (Love). Para a criação deste estabelecimento, a sócia-gerente Inês Eiras Antunes inspirou-se no restaurante Flax&Kale, localizado em Barcelona. Os pontos em comum entre os dois é a boa vibe e um menu composto por pratos flexitarianos, onde é privilegiada a alimentação vegana e vegetariana em detrimento dos produtos de origem animal.

"Esse restaurante é, acima de tudo, vegetariano e vegano e no Eat Pray Love optamos por fazer diferente, passando pelos gostos de toda a gente: pela carne, pelo peixe, pelo vegano e pelo vegetariano", explica Inês Cordeiro ao SAPO Lifestyle sobre este tipo de alimentação que é um dos grandes pontos diferenciadores deste restaurante que tenta, acima de tudo, promover uma alimentação saudável e equilibrada. "Não somos extremistas. Damos sempre a opção de carne e peixe apesar de, neste momento, não estarmos a trabalhar com carne vermelha."

No menu, que foi revonado em março, não faltam propostas nutritivas idealizadas por Amábile Kolenda, especialista em gastronomia funcional, onde se destacam os Tacos de Bacalhau (8€), o Tofu Picante (8.20€), os Cannelonis de Requeijão e Salmão (12.5€) e a Panqueca de Açaí com Fruta Sazonal (7€). O conceito all day brunch permite aos clientes disfrutar estas opções a qualquer hora do dia uma vez que a cozinha nunca fecha portas. "Se quiserem vir às 21h e pedirem uma panqueca com uma tosta de abacate e ovo nós servimos", refere a responsável do restaurante e bar, referindo ainda que o objetivo é que a carta não seja estática e possa, de seis em seis, oferecer novas sugestões e sempre o mais 'limpas' possíveis. "Os nossos produtos são, muitas das vezes, biológicos e como trabalhamos com muitos fornecedores portugueses e locais tentamos ao máximo que estes sejam sempre frescos", adianta Inês Cordeiro sobre o espaço que, diariamente, abastece a sua cozinha com as frutícolas e hortícolas do Mercado da Ribeira. Para além disso, são privilegiados produtos artesanais, como é o caso da Ocean Beer, uma cerveja sem álcool cujos lucros revertem a 100% a favor da limpeza dos oceanos, e da Kokoa, uma marca que confeciona sobremesas sem recurso a açúcar refinados.

Outra das novidades implementadas é o facto de aos sábados, entre as 10h e as 12h, o Eat Pray Love se transformar num Concept Studio onde os clientes poderem experienciar uma aula em grupo seguida de um brunch (25€). As modalidades, que vão mudando ao longo do mês, contemplam aulas de yoga, ballet, body dance e fitness e, segundo a responsavél, têm sido um sucesso. "É um conceito muito giro porque tanto a professora como as alunas acabam por fazer um brunch em conjunto, partilham alguns momentos, conversam e temos tido um feedback muito bom." A agenda mensal é publicada nas redes socais e todos aqueles que quiserem vir a mais do que edição por mês não se vão aborrecer uma vez que o menu de brunch servido é sempre diferente. Um dos objetivos uturos é alargar a realização de eventos direccionados para temáticas relacionadas com o bem-estar do corpo e da mente.

Os mais atentos não vão deixar escapar o facto do nome deste restaurante e bar, localizado no Cais do Sodré, nos remeter para o bestseller de Elizabeth Gilbert ‘Eat Pray Love’, que em 2010 foi adaptado para o cinema e protagonizado por Julia Roberts. Mas qual a relação entre os dois? "A relação não é tanto com o filme, mas com a jornada da atriz no filme. Ela passa por uma série de emoções e por várias coisas na vida. A nossa jornada é mesmo essa: nós somos um work in progress", explica sobre o estabelecimento que está em constante evolução graças ao feedback que, diariamente, é pedido aos clientes. No final de cada refeição, recebem um cartão onde lhes é pedido que avaliem três parâmetros: o serviço prestado, a comida servida e o espaço.

Informações: Morada: Travessa do Carvalho 29, 1200-275 Horário: de segunda a domingo das 10h às 00h Reservas: 212 480 548

O Eat Pray Love conta também com uma pequena loja que, pouco e pouco, vai começar a aumentar a sua oferta. Para além da granola caseira, são comercializadas mantas personalizadas, sacos de juta e vouchers para aulas de ioga que têm lugar ao fim de semana.

Com o aproximar do verão, também vai passar a ter DJ Set e música ao vivo entre quinta-feira e domingo. Outra curiosidade é o facto de ser um espaço dog-friendly, permitindo que todos os clientes possam vir acompanhados dos seus amigos de quatros patas.

