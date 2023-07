A doceira Mafalda Agante partilha uma das receitas do seu mais recente livro. Uma proposta retirada do capítulo "Para devorar sem demoras" . E, como se vê, faz justiça à frase.

"O único problema deste cheesecake é que acaba muito depressa! É viciante!", diz-nos Mafalda Agante, coordenadora do projeto "Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?" e autora desta receita.

Fruta com sabor tropical, cremoso iogurte grego e mais uns "pozinhos" mágicos, fazem deste gelado uma excelente sobremesa de verão. A proposta é de Alida Remtula do blogue "Alida's Food".

Panna cotta significa, em italiano, “natas cozidas” e é uma sobremesa apresentada tradicionalmente em doses individuais, como um pequeno pudim. Pode ser servida com coulis de frutas vermelhas, caramelo ou molho de chocolate. Neste caso, uma versão com maracujá. Uma sugestão do livro "Para Comer à Colher", com autoria de Rosa Cardoso.