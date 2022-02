Pudim de maçã

Preparação

Este pudim rende perto de 16 fatias.

Fazer caramelo com 70 g de açúcar, forrar o fundo de uma forma de pudim e untar com óleo as partes da forma não cobertas com caramelo.

Descascar e cozer as maçãs. Reduzir a puré.

Em seguida juntar os ovos ao açúcar.

Misturar o amido, desfazendo num pouco do preparado.

Juntar tudo e colocar na forma.

Cozer no forno pré-aquecido a 160 ºC, em banho-maria, cerca de uma hora.

Colocar no frigorífico e desenformar depois de frio.