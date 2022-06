Panna cotta de maracujá

Preparação

Esta receita prepara quatro doses.

Comece por hidratar as folhas de gelatina. Para isso, coloque-as numa taça com água fria dentro do frigorífico durante cinco a dez minutos.

Se usar a baunilha em vagem, corte-a longitudinalmente e retire as sementes com uma faca. Coloque as sementes e a vagem num tacho, adicione as natas e o açúcar. Deixe levantar fervura e desligue o fogão.

Escorra as folhas de gelatina e coloque-as na mistura das natas, mexa bem até estar dissolvida.

Divida a mistura em quatro taças com 150 mililitros de capacidade, tape com película aderente e leve ao frigorífico durante quatro a seis horas ou até estar completamente firme.

Na altura de servir, corte ao meio os maracujás e retire a polpa. Coloque por cima de cada copinho.