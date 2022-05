Para almoço e jantar nestas datas, no Restaurante La Palette, o Hotel sugere um menu que representa o património gastronómico do país, com Crocante de bacalhau com Queijo Serra e caldo verde com lascas de bacalhau para iniciar. Para o prato principal, a proposta vai para “A nossa versão de Bacalhau à Brás” e como sobremesa, uma surpresa com a “Incógnita Solverde”.

“A gastronomia, como manifestação de cultura, representa um importante papel na promoção dos produtos locais, na recuperação do património gastronómico, com um potencial atrativo turístico”, sublinha o Hotel Casino Chaves em comunicado.

A refeição, sem bebidas incluídas, orça os 25 euros por pessoa.