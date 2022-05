Como manda a tradição no que toca a brunch, a mesa no Friends Kitchen inclui os clássicos do pequeno-almoço: seleção de pães e tostas; croissants folhados e brioches; mini pastelaria; as indispensáveis panquecas; iogurtes com fruta e sementes; compotas diversas, nutella e mel; sementes e frutos secos.

A refeição continuará com muita conversa e mais uma variedade de pratos. Aqui é altura de provar as saladas simples e compostas; seleção de fritos; seleção de folhados; queijos e charcutaria; mini wraps; mini hambúrgueres. Para os adeptos de ovos, há para todos os gostos: mexidos; Benedict e à Florentina.

Quem não dispensa um prato quente também não ficará desiludido, já que há várias opções: Baked beans; salsichas; cogumelos; bacon; Sopa do dia; Prato quente do dia. A refeição não poderia terminar sem uma, ou várias, deliciosas sobremesas. Banoffee pie; Tarte de limão merengada; Bolo de chocolate recheado com frutos vermelhos; Seleção de cheesecakes; Mousse de chocolate e Mousse de lima são as escolhas disponíveis, que se juntam à fruta laminada.

A refeição no Friends Kitchen (entre as 11h39 e as 15h30) orça os 22 euros por pessoa e as crianças dos três aos 12 anos pagam 50%.