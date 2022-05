Nómada Chiado tem novo menu de degustação inspirado na Europa e Ásia

Inaugurado em 2020, o Nómada Chiado teve uma abertura discreta, mas arrojada. Saltou das Avenidas Novas para o Chiado, vestiu-se de tons vermelhos terracota e, bem no coração histórico da cidade, continuou a promover viagens gastronómicas rumo ao Oriente. Num estilo ligeiramente diferente do que se encontra no restaurante das Avenidas Novas, o Nómada Chiado apresenta uma carta que reúne sushi de fusão e cozinha tradicional asiática, com sabores europeus e portugueses.

O novo menu de degustação da cozinha liderada pelo chef Francisco Bessone, reúne alguns clássicos do Nómada, como os Cones de tataki de atum ou o Carpaccio de lírio, com novidades exclusivas do Chiado, tais como, os Puris Coreanos ou as Vieiras Beurre Noisette. Pelo meio, é possível ainda provar a frescura do Sashimi, o Gunkan especial do chef ou o Nigiri de enguia, foie gras e Trufa, entre outros.

créditos: Francisco Nogueira

Composto por 10 momentos, o menu tem a opção de ser estendido a 12 para os apreciadores de Otoro (barriga de atum). Nesse caso os valores passam de 65 euros por pessoa para 79 euros por pessoa, respetivamente.

A ideia da criação deste menu de degustação passa por proporcionar uma experiência gastronómica, uma viagem pelos sabores do Nómada Chiado, facilitando as opções de escolha dos clientes. Com este menu basta sentar, fazer o pedido e desfrutar da refeição.

Nómada Chiado Largo Camões, Rua da Horta Seca, n.º 5, Lisboa Contactos: tel. 912 284 684

O menu de degustação está disponível todos os dias de funcionamento do Nómada Chiado ao almoço e ao jantar (encerra ao domingo e segunda-feira). A carta normal continua disponível, bem como, a opção bastante acessível do menu executivo ao almoço.