Depois de dois anos de interregno imposto pela pandemia, o Enóphilo Wine Fest, criado para surpreender enófilos, amadores ou profissionais, apresenta-se reforçado, levando agora à cidade dos arcebispos, a 28 de maio (das 14h30 às 20h00) entre clássicos e novidades, alguns dos melhores vinhos nacionais. Uma seleção com mais de 200 referências, respeitantes a um número superior a 30 produtores nacionais de pequena e média dimensão e representantes das principais regiões vitivinícolas nacionais

“Fazer crescer o evento e levá-lo além de Lisboa, Porto e Coimbra era há muito uma ambição, que temos a felicidade de concretizar num ano muito especial”, afirma Luís Gradíssimo, responsável pelo Enóphilo Wine Fest. “São cinco anos de um festival que já se afirmou no panorama vínico e cultural nacional, celebrados há poucas semanas com uma das mais participadas edições de sempre em Lisboa – perto de um milhar de visitantes –, e que levamos agora a Braga com grande entusiasmo”.

Os bilhetes, no valor de 15 euros, já estão disponíveis na Ticketline, online e nos pontos de venda habituais, podendo ser adquiridos com desconto de compra antecipada.