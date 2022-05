Os gelados vegan com assinatura A Tarte prometem refrescar com 6 sabores

Tudo começou com a ideia de Vasco Valença Sousa, um dos sócios d’A Tarte, que detém juntamente com Catarina Noronha, de criar um gelado a saber a tarte de amêndoa. Isto porque Vasco, engenheiro alimentar de formação, dedica-se ao mundo dos gelados há mais de 30 anos.

A partir desse famoso gelado de tarte de amêndoa, a gama clássica d’O Gelado foi evoluindo até ganhar recentemente uma extensão: a gama vegan. Esta família de gelados foi desenvolvida para dar resposta às necessidades de um público cada vez mais exigente que segue um regime alimentar plant based e que tem agora uma alternativa saborosa e cremosa para refrescar as tardes de verão.

“A primeira vez que fiz um gelado destes foi para uma amiga vegan que não podia comer os gelados clássicos. Quando ela o provou, não queria acreditar que era vegan. Isso alimentou a minha vontade de aceitar o desafio de conseguir fazer um gelado tão bom ou melhor que os gelados com lacticínios. Assim, a nossa marca consegue ter uma oferta transversal a todos, pois seria injusto que as pessoas vegan não tivessem um gelado que lhes desse o mesmo prazer que daria um gelado feito com leite.”, afirma Vasco Valença de Sousa, que já esteve envolvido em projetos como o lançamento dos gelados Magnum no mercado mundial, a criação de gelados para o Emporio Armani Caffè (Dubai) ou a idealização da gama de gelados das norte-americanas Jelly Belly, The Brooklyn Creamery e Hershey’s (para o mercado do Médio Oriente).

créditos: A Tarte

A nova gama é composta por seis sabores. Para os mais gulosos e fãs de chocolate existe o sabor Chocolate e Leite de Coco, feito com chocolate com 72% cacau, e o Chocolate amargo com Nougat de Amêndoa, a estrela da marca A Tarte que também está presente nos gelados vegan. Os restantes quatro sabores são de fruta: Morango, feito com 73% de morangos frescos, Lima, confecionado com leite de coco, sumo e raspa de casca de lima, Maracujá, feito com sumo de maracujá (e respetivas sementes) e leite de coco, e ainda Ananás, com 87% de ananás fresco.

Os gelados vegan estão disponíveis em embalagens de 460 ml e custam 7,8 euros a unidade, com exceção do gelado de Morango, que fica por 6,95 euros.

A Tarte Rua Coelho da Rocha, n.º 31B, Lisboa Horário: terça a domingo das 11h00 às 21h00 Contactos: tel. 914 673 732; e-mail encomendas@atarte.pt

No final de 2021, A Tarte abriu uma loja em Campo de Ourique onde, além das tartes de amêndoa — da versão clássica à versão de chocolate, caramelo e flor de sal —, os gelados também têm lugar de destaque. Podem ser consumidos no local, em copo ou em cone, ou levados para casa nos seus packs habituais de 220 ml ou 460 ml.

Além da loja d’A Tarte, a nova gama vegan está à venda nos supermercados El Corte Inglés (Porto e Lisboa), supermercados Auchan, nas plataformas de delivery e parceiros aderentes.