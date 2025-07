Cláudia Raia marcou presença no programa 'Saia Justa', do canal de televisão GNT, onde acabou por falar da gravidez aos 55 anos. A atriz foi mãe de Luca em 2023, fruto da relação com Jarbas Homem de Mello e assume ter sido "inconsequente" ao engravidar já na menopausa, mas garante que não se arrepende da decisão.

Em conversa com as outras convidadas do programa, Cláudia revelou:

"Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação artificial, não rolou. As hormonas que tomei deram um 'boost' ao meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro", começou por dizer a artista.

"Em 2023 quando o Luca nasceu, 1200 mulheres com mais de 50 anos tiveram filhos nesse ano. Porque é que as mulheres não tentam? Porque o próprio patriarcado, os médicos não te encorajam. Muitos médicos meu disseram: 'Não faça isso, é muito perigoso, você pode morrer, é uma gravidez de risco'.

Todas as gravidezes são de risco, estás a fazer dois rins, dois pulmões, um coração, um sistema nervoso inteiro, um ser humano, claro que é arriscado, claro que é complexo", referiu Cláudia Raia.

De seguida, a atriz garante sentir orgulho em si por ter tido esta ousadia e coragem.

"Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso".

A atriz, atualmente com 58 anos, é ainda mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 22, fruto do casamento que já terminou com o ator Edson Celulari.

Cláudia Raia e as palavras polémicas

A atriz esteve em cena em Portugal no início do ano com a peça 'Menopausa', que fez sucesso um pouco por todo o país. Neste projeto, a artista partilhava com o público os desafios de uma mulher numa das fases mais desafiantes da vida, com todos os impactos físicos e emocionais que isso pode trazer.