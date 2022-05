Leite dos Alpes, exclusivamente italiano, avelãs e pinhões do Piemonte, café torrado moído, chocolate foundant esmagado à mão, são alguns dos ingredientes que podemos encontrar nos gelados Nivà. Contas feitas, são “mais de 200 os sabores de gelados produzidos a partir de ingredientes 100% naturais”, sublinha a marca italiana.

“Algumas das receitas mais icónicas da geladaria têm até a assinatura de chefs de renome, alguns dos quais galardoados com estrelas Michelin”, lemos no comunicado que anuncia a abertura do novo espaço em Matosinhos, no número 102 da rua Sousa Aroso, também com serviço de take away.

Servidos em copo ou cone, com direito a uma bolacha e topping de oferta, a geladaria Nivà opera desde 1988, quando Diana de Benedetti e o marido Silvio Rivolta abriram o Bontan, um restaurante que viria a conquistar uma estrela Michelin.