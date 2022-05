As primeiras Cerejas do Fundão deste ano têm direito a leilão

Em 2017, decorreu o primeiro leilão de Cereja do Fundão, iniciativa dinamizada pela autarquia em torno de um dos frutos mais apreciados chegado o mês de maio. Naquele ano, coube ao chef Vítor Sobral arrematar as primeiras cerejas saídas dos cerejais da freguesia de Alcongosta, no sopé da serra da Gardunha.

Em 2020, o leilão solidário alcançou o maior valor de sempre, com dois quilos de cereja vendidos por 560 euros, verba que reverteu a favor da loja social do Fundão.

Este 2022, o leilão decorre a partir das 11h00 de dia 17 de maio, a partir da Praça do Município do Fundão, assim como em formato digital. A iniciativa, que reverte a favor do Centro de Migrações do Fundão, marca, como habitualmente, o início da Campanha da Cereja do Fundão.

O leilão vai ser transmitido online, em direto, na página de Facebook do Município do Fundão e no Instagram da Cereja do Fundão. Os interessados podem fazer a sua inscrição para o leilão através do e-mail clubedeprodutores@cm-fundao.pt ou através do contacto telefónico 275 779 040, até ao dia 17 de maio.

No decorrer do evento será apresentada, pelo presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, a Campanha da Cereja do Fundão deste ano e todas as iniciativas previstas ligadas ao universo daquele fruto e à promoção da região.

“A Cereja do Fundão, em todos os seus calibres, é um fruto interessantíssimo, versátil, que tem uma enorme procura como simples fruta ou numa abordagem criativa, em declinações para sumos, chás, e outros produtos em torno da cereja”, refere Paulo Fernandes.