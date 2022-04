A primeira edição do Craft, em 2021, levou ao WOW cerca de cinco mil pessoas, ao longo de três dias. Em 2022, o festival regressa ao quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia já no mês de maio, entre os dias 19 e 22, tornando-se um ponto de encontro para apreciadores, entusiastas e curiosos da arte cervejeira.

Nas duas maiores praças interiores do WOW, as contíguas Lemon Plaza e Street Market, estarão instalados 20 cervejeiros que irão apresentar e dar a provar as suas principais referências de cervejas artesanais, a copo, com valores entre os 2 e os 5 euros.

Para além de contar com cerca de uma centena de cervejas diferentes, o espaço vai transformar-se numa festa, com a atuação de DJs a convidar à dança e a prolongar a animação do final de dia. No WOW, haverá ainda oferta gastronómica com petiscos.

O evento será de entrada livre e gratuita para todos. O consumo de cervejas é feito mediante a compra do copo do evento (2 euros) e de uma pulseira para pagamentos cashless (2 euros), que poderão ser usados ao longo dos quatro dias do evento.