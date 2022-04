Ainda não sabe onde jantar? Talvez tenhamos uma sugestão boa para si: o restaurante que quer ser o mais cool de Santos está ainda mais cool e reiventou-se para o receber.

"Mal passares a porta do Popolo, vais sentir-te nas ruas de Nova Iorque. A energia electrizante da cidade que nunca dorme está presente em cada canto, com grafitis coloridos nas paredes, mensagens provocatórias (até nas casas de banho!), Playstations e máquinas de jogos prontas para comandares", informa o Grupo Capricciosa em comunicado.

"O DJ encarrega-se de pôr a tocar os hits da tua playlist preferida e até vai haver espaço para dançares com os teus amigos", acrescenta a nota.

"Na hora de escolheres o que comer, alternativas não vão faltar. A modernização do espaço também é visível na Carta, que assim se adapta às novas tendências da alimentação, ou não fosse esta preocupação fazer parte do ADN do Grupo Capricciosa. Sabemos que gostas de alternativas à cozinha tradicional e, mais uma vez, pensámos em ti", refere.

Num duelo amigável, as opções veggies disputam o primeiro lugar com a carne em hambúrgueres e hot dogs (tamanho XL) com novos sabores e ingredientes contemporâneos.

"A democratização da carta estende-se às saladas, que se destacam pela cor e frescura, e temos a certeza que vais ter dificuldade em escolher entre a salada de aveia (11,5€) - composta por aveia, tomate seco, legumes grelhados, creme de abacate, pesto, caju e canónicos - e a salada mexicana (12€) - com espinafres, milho assado, batata-doce assada, mix de pimentos grelhados, cebola roxa, nozes caramelizadas, maionese chipotle, gomos de lima e japaleños.

E para beber? "Uma carta de cocktails à la Lat.A vai-te fazer entrar ainda mais no espírito Fun do Popolo. Fruity Margaritas, Mojitos, Fruity Caipirinhas ou Caipiroskas dão-te as boas-vindas neste palco reiventado", promete o grupo.

Algumas fotos do espaço renovado

Horários:

De segunda a quinta-feira das 1200 às 15h30 e das 19h às 00h00

Sexta-feira das 12h00 às 15h30 e das 20h00 às 01h00

Sábado das 12h00 às 16h00 e das 20h00 às 01h00

Domingo das 12h00 às 16h00 e das 19h às 00h00

Atuação DJ:

Sextas e sábados

Localização:

Av. 24 de Julho 50, 1200-868 Lisboa

Website:

https://www.popolo.pt/

Reservas:

+351 213 901 641