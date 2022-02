"A nova fábrica mantém o seu conceito, com um processo de fabrico totalmente artesanal e visível aos clientes, sendo possível acompanhar toda a criação do pastel de nata do início ao fim", explica a pastelaria em comunicado.

"Os pastéis de nata mais cremosos e estaladiços ficam assim ainda mais próximos dos seus clientes, num dos bairros mais tradicionais e históricos de Lisboa", acrescenta.

A nova loja conta também com uma esplanada onde poderá degustar o pastel de nata acompanhado da sua bebida preferida como ginja ou vinho do porto, além de bebidas de cafetaria.

Os pastéis de nata da Manteigaria de Belém também estão disponíveis para entrega na plataforma delivery Glovo.

Com a nova loja, a Manteigaria conta com sete lojas no País, cinco em Lisboa: Chiado, Mercado Time Out, Rua Augusta, Alvalade e agora também em Belém e duas no Porto: junto ao mercado do Bolhão e na Rua dos Clérigos.

A Manteigaria Fábrica de Pastéis de Nata, foi fundada em 2014 e a sua casa mãe está localizada no Chiado, na rua do Loreto nº2. Foi erguida num prédio cuja construção remonta a 1900, com uma fachada de Arte Nova. Este local foi um marco histórico da cidade, a sede da Manteigaria União, daí o nome da fachada que foi cuidadosamente preservada.

A cada fornada é tocado o sino que informa os clientes dos pastéis de nata acabadinhos de fazer.