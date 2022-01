O Preço da Jola é um projeto criado por estudantes universitários com o intuito de dar a conhecer aos fãs de cerveja os preços praticados pelos supermercados. Para isso, é feita uma comparação entre o preço por litro de cada marca, Super Bock ou Sagres, de cada formato de embalagem (20cl, 25cl ou 33cl) e do número de cerveja por embalagem (6, 15, 24 ou 30 unidades).

"Preço da Jola surgiu para fazer face à dificuldade evidente que os estudantes universitários têm em conciliar o seu estilo de vida boémio com o seu orçamento mensal", explica Tomás Nascimento, porta-voz do projeto.

Para consulta a informação, os utilizadores contam com o website www.precojola.pt e uma aplicação que acaba de ser lançada.

"É um projeto atualmente gerido por três estudantes universitários formados nas áreas da informática e gestão e não tem qualquer finalidade lucrativa, a nossa missão é somente manter o público informado e consciente", esclarece.

"Estamos empenhados em aumentar a nossa oferta, sendo que temos planeado expandir para outras marcas de cerveja, bem como outros produtos, como cidras e bebidas brancas", acrescenta.

Projeto "Preço da jola" foi criado no verão de 2020

Por enquanto, a aplicação apenas está disponível para Android, mas brevemente também estará disponível para IOS. Os interessados podem ficar sempre a par das novidades e dos desenvolvimentos na conta de Instagram @precojola.pt.

Os dados são atualizados todos os dias no site, sendo que para isto acontecer, há um algoritmo que é executado e que obtém os preços dos diversos supermercados. Assim, os utilizadores podem ficar sempre a par do preço atual.

O projeto foi criado no verão de 2020, sendo que tem assistido ao crescimento de utilizadores desde então. Só no ano de 2021, 50.000 utilizadores diferentes visitaram o site, num total de mais de 70.000 visitas, segundo dados dos responsável do projeto.

Em março de 2021, a ideia foi partilhada pela plataforma do Echo Boomer.