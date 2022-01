Segundo o jornal local "Diario Mendoza", a mulher foi convidada a sair da gelataria, pedido ao qual anuiu de imediato. O episódio insólito aconteceu nos arredores de Mendoza, na Argentina, na noite de sábado (01.01).

Nas imagens do vídeo disponibilizado pelo referido meio de comunicação, é possível assistir à entrada da mulher no estabelecimento comercial enquanto uma família de um homem e três jovens observam a situação insólita.

A mulher entra no estabelecimento já de roupa interior e, ao mesmo tempo, tenta amarrar o vestido ao rosto. Depois, sem conseguir fazê-lo, sai do estabelecimento após ser advertida advertida pelo pessoal da gelataria.

Veja o vídeo (Reprodução partilhada pelo "Diario Mendoza")

De acordo com o “Diário Mendoza”, os funcionários da sorveteria pediram que a mulher abandonasse o local.

O vídeo foi gravado pelas câmaras de segurança das instalações localizadas na área comercial do bairro Godoy Cruz.

Atualmente, para entrar em espaços fechados na Argentina, é preciso usar máscara de proteção contra a COVID-19.

A COVID-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.000 pessoas e foram contabilizados 1.434.570 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.