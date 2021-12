"Abraçando o desafio de chegar a cada vez mais sushi lovers, Sushi At Home lança novos produtos indulgentes, como os Pops de Camarão e os Freezy Roll, mas também menus adequados às mais variadas dietas alimentares, de que são exemplo dos packs Low Carb e o menu vegetariano Rainbow, e termina ainda o ano com a abertura de uma nova loja no Cacém, estreando-se pela primeira vez na linha de Sintra", explica a marca em comunicado.

"Caracterizando-se pelo conceito inovador de aliar a diversidade de produtos à praticidade da entrega, Sushi at Home idealiza os seus produtos para responder aos pedidos e necessidades individuais de todos os apreciadores de sushi", acrescenta.

Outras novidades

A marca faz assim nascer os novos packs Low Carb, uma opção de sushi menos calórica, composta por diversos produtos que utilizam couve coração ou alface para substituir o arroz, como o poké We Low, o Low Maki ou o Low Fresh, que resulta da transformação do famoso temaki numa versão sem arroz igualmente saborosa", acrescenta a nota.

Já o Rainbow (PVP 12€) é um menu vegetariano que combina as diferentes cores, texturas e sabores de diversos vegetais, resultando num total de 14 peças variadas, como uramakis de beterraba e coco ou gunkans de pepino e manga, que se fazem acompanhar de edamame e que prometem conquistar até os paladares mais céticos, refere o comunicado.

"Pensados para todos os fãs de peças quentes destacam-se os novos Pops de Camarão (PVP 7€), inigualáveis pipocas de camarão crocantes, mas também as peças Freezy Roll (PVP 8€/8 peças), uma versão inovadora de hot rolls servidos frios, sem que percam o seu lado crispy, com um picado de salmão e atum com cebolinho, gengibre e cebola roxa", acrescenta.

"E, para fazer chegar a qualidade e inovação da gastronomia japonesa a ainda mais pessoas, a abertura das novas lojas possibilita alargar o raio de entregas na linha de Sintra, chegando agora a locais como Belas, Rio de Mouro, Linhó e Quinta da Beloura, entre muitos outros, para que todos desfrutem de uma experiência única", conclui.

Consciente da situação ambiental que o planeta atravessa, o Sushi At Home sentiu a necessidade de agir e não só reduziu 90% da utilização de plástico, como desenvolveu uma parceria com a EPAL para incentivar o consumo de água da torneira e assim abolir a água engarrafada PET e desenvolveu ainda hashi descartáveis e molheiras compostas por cana-de-açúcar, alterando assim todos os consumíveis para materiais menos poluentes ou reutilizáveis. Todas estas medidas são assinadas sob o conceito de Sushitentabilidade, criado pela marca, para agradecer tudo o que a natureza oferece.

Adicionalmente, embora a marca de sushi delivery tenha crescido exponencialmente durante o período de pandemia, esta demonstrou também a sua consciência social ao alterar 80% dos seus fornecedores para negócios locais, ajudando assim a combater a crise económica ao valorizar o que é português.

Apresentando um sushi de qualidade acessível a todos, Sushi at Home está disponível para entrega a casa num raio de 10km de cada uma das suas lojas – Algés, Carcavelos, Laranjeiras, Odivelas, Sacavém e agora no Cacém – entre as 12h00 e as 16h00 de terça-feira a domingo e entre as 19h00 e as 23h00 de segunda-feira a domingo.